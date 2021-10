Paris (AFP). Amical France-Belgique: les Bleus inquiétants

L'équipe de France a subi une humiliante défaite face à la Belgique (4-3), 2e nation au classement Fifa, avec notamment un doublé de Marouane Fellaïni, dimanche en match amical au Stade de France, un sérieux revers qui n'a de rien rassurant pour les Bleus à un an de l'Euro-2016. Jamais les Tricolores n'avaient encaissé quatre buts sur leur pelouse depuis l'inauguration de l'enceinte de St-Denis, ce qui situe l'ampleur du désastre. Il faut même remonter à 1982 et à une rencontre amicale contre la Pologne au Parc des Princes (4-0) pour trouver trace d'une telle déconvenue à domicile. Il reste encore du temps avant le Championnat d'Europe organisé à la maison, mais la prestation d'ensemble des Français a de quoi interpeller malgré la réaction d'orgeuil des dernières minutes. Certes, la programmation de ce rendez-vous n'avait rien d'idéale, au terme d'une longue saison pour la plupart des internationaux et l'absence de trois joueurs majeurs (Benzema, Pogba, Evra) s'est avérée particulièrement préjudiciable pour les troupes de Didier Deschamps. Mais le sélectionneur ne s'imaginait sans doute pas connaître une aussi grosse désillusion. Un mois et demi après la claque reçue contre le Brésil (3-1), ce camouflet est un nouvel avertissement sans frais sur la route de l'Euro et souligne les limites actuelles des Tricolores. Depuis la Coupe du monde, la France était invaincue contre les nations européennes et avait réussi à s'offrir le scalp de pays majeurs tels que l'Espagne (1-0) et le Portugal (2-1). Cette belle série a pris soudainement fin et voilà le doute qui s'immisce au sein de la maison bleue. La veille de la rencontre, Deschamps s'était félicité d'avoir pu travailler dans le calme et la sérénité durant la semaine à Clairefontaine et ne nourrissait pas d'inquiétudes sur le degré de motivation des Bleus, malgré la proximité des vacances. Cela ne s'est pas vu sur la pelouse du SDF où les Diables Rouges, forces montantes du football mondial et européen, leur ont administré une véritable leçon. - Une défense qui prend l'eau - Les deux coups de poignard signés Fellaïni sont logiquement venus concrétiser la domination technique des Belges. Le joueur de Manchester United a su parfaitement profiter de l'apathie de la défense française, d'abord sur un mauvais renvoi après un tir de Radja Nainggolan (17e), puis sur une tête à bout portant, au nez et à la barbe de la charnière Varane-Koscielny (42e). La catastrophe ne faisait que commencer. Radja Nainggolan (50e) a corsé l'addition juste après la pause avant un penalty transformé par Eden Hazard pour une faute de Laurent Koscielny sur Axel Witsel (54e). Mathieu Valbuena avait entre-temps réduit le score, lui aussi sur penalty, à la suite d'un accrochage entre Olivier Giroud et Nicolas Lombaerts (52e). Nabil Fekir a eu beau ouvrir son compteur en bleu pour sa troisième sélection (89e) et Dimitri Payet inscrire un 3e but (90e), le mal était fait depuis bien longtemps. Comment expliquer pareille déculottée? La défense a pris l'eau dans les grandes largeurs et sans un Hugo Lloris impeccable devant Christian Benteke (26e) puis la barre transversale trouvée par Romelu Lukakau (62e), la défaite aurait été encore plus lourde. Le duo Varane-Koscielny a vécu un véritable cauchemar et le milieu de terrain a été orphelin du prodige Paul Pogba, retenu par la finale de la Ligue des champions perdue samedi avec la Juventus Turin face au FC Barcelone (3-1). Difficile pour le valeureux mais très limité Moussa Sissoko de rivaliser avec le champion du monde U20 qu'il était chargé de remplacer Giroud a également fait peine à voir et Benzema peut dormir sur ses deux oreilles. Son énorme occasion manquée devant Thibaud Courtois a résumé sa soirée (48e) et son seul mérite a été d'obtenir un penalty. Il va désormais falloir oublier cette sortie. Deschamps retiendra peut-être la belle réaction de ses joueurs en fin de match mais une sérieuse remise en cause s'impose afin de ne pas être ridicule à l'Euro.

