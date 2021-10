Jennifer Ayache, chanteuse de Superbus lance Wonderama

Après dix ans au sein de Superbus et quatre disques, Jennifer Ayache se lance en solo. La jeune femme vient de lancer le projet Wonderama dont le premier single, "Make the Rules", est en écoute sur la page Facebook officielle du groupe. Dans un style entre rock, pop et électro, ce single rappelle le travail de Gwen Stefani. Elle a par ailleurs confirmé que Superbus était toujours actif et qu'il marquait simplement une pause pour le moment.



Le groupe bas-normand Concrete knives est de passage à Stlô pour le Festival « Les Hétéroclites » ce soir. Après une série de concerts très remarqués et une signature chez Warner, le quintet s'impose sur les plus belles scènes du moment comme les transmusicales de Rennes, le printemps de Bourges, le prix Chorus. Ils signent une date aux 24h du mans avec Razorlight, au Fuzion Festival en Allemagne, à Beauregard à Hérouville st clair en Juillet, au Musilac, aux Francofolies et au Paleo Festival. 2011 est donc un tournant pour le groupe qui partagent la scène avec des artistes comme Jean Louis Aubert, Santana, les Strokes, James Blunt, Ben Harper ou Amy Whinehouse. A voir ce soir au Vallon de la Dollée a Saint-Lô.



Dans le cadre des concerts privés Pression Live, Jamiroquai investira le Casino de Paris le 31 mai. Les internautes peuvent tenter de gagner des places pour le show, en participant à un concours sur la page Facebook de l'événement, en votant jusqu'au 23 mai pour les chansons qu'ils aimeraient voir interprétées par le groupe à l'occasion de la sortie de l'album "Rock Dust Light Star".