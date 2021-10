Clip : Superbus vous fait découvrir "A la chaine"

Dans le cadre d'une Web série réalisée par Jennifer Ayache, plusieurs extraits ont été mis en ligne durant les dernières semaines.

Autant de pistes qui annoncent un album moins synthétique que le dernier, "Lova Lova" (2008), plus produit, qui avait accouché de plusieurs singles dont "Addictions" et "Apprends-moi".

Toujours au summum de l'éclectisme, l'album "Sunset" devrait enchanter les fans de la première heure sans dérouter le public attaché aux plus récentes évolutions de Superbus.

On sait que Superbus aime voyager, on se souvient du titre "Travel The World", on remarque qu'ils apprécient tout particulièrement Los Angeles, ou, avec le reste de la bande, Jennifer Ayache présente le titre "A la chaîne", nouvel extrait de l'album "Sunset" prévu le 27 août.

Le clip est arrivé, il s'agit d'une vidéo simple mais très efficace à découvrir ici.