Caen-Ajaccio : La ligne du soleil a du succès

Ils viennent de la Manche, du Calvados comme de l’Orne, couples, familles ou retraités pour découvrir les superbes paysages de la Corse et profiter de ses plages. Parfois même, ils s’y rendent plusieurs fois par saison ! La liaison estivale est assurée par un Boeing 737 de 148 places, affrêté par la compagnie française Europe Airpost. Jusqu’au 24 septembre, l’appareil jaune citron décollera tous les samedis sur le tarmac caennais. 8 000 passagers par an "C’est un vrai rendez-vous pour nos clients, qui réservent dès le mois de décembre. Nos taux de remplissage sont donc très bons : les premières liaisons affichent déjà complet. Pour les deux mois d’été, les clients sont encore en réflexion et il reste des places", explique Maryline Haize-Hagron, la directrice de l’exploitation de l’aéroport. La destination corse a en effet des atouts qui n’échappent pas aux 8 000 passagers qui empruntent la liaison hebdomadaire : à moins de deux heures de vol, c’est une île exotique encore considérée comme sauvage et où le temps est au beau fixe. "Nos clients réclaments des départs de Caen, où il n’y a plus beaucoup de liaisons saisonnières... Pour la plupart des destinations, on doit les rediriger vers Deauville", regrette une conseillère des Voyages Piel à Caen. "C’est aussi beaucoup plus pratique pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en voiture. Et puis, c’est une bonne alternative aux pays du Maghreb après les événements récents." Pratique. Caen-Ajaccio, tous les samedis jusqu’au 24 septembre à l’aéroport de Caen-Carpiquet. Tél. 02 31 71 20 10

