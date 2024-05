[Photos] Aéroport de Carpiquet. Les coulisses de la tour de contrôle

Jumelles dans une main, micro dans l'autre, les contrôleurs aériens surveillent la piste, et communiquent avec le ciel. A Carpiquet, la tour de contrôle contacte tous les avions qui passent au-dessus de Caen et ses environs à moins de 750m de haut et tous les décollages depuis la piste. Sylvain Dailly travaille ici, il détaille que "la tour fait une vingtaine de mètres, on voit l'ensemble des pistes en herbe et en dur, et tous les avions grâce au radar."

Toujours avoir l'œil aux aguets

L'espace aérien que contrôle la tour de Carpiquet fait un rayon d'environ 15km autour d'elle, "tous les avions qui volent en dessous de 750m doivent nous contacter, ceux qui sont au-dessus, ils doivent appeler Rennes", explique Sylvain Dailly. Une grande concentration règne dans la salle, et les sollicitations sont nombreuses, venant de l'air ou du sol : "On fait en sorte que le trafic s'écoule de façon fluide, sûre et efficace."

Comme outils les contrôleurs aériens ont des cartes et radars pour surveiller le ciel, un écran avec une météo précise et instantanée pour les conditions de vol, des jumelles pour surveiller les décollages et atterrissages, ou encore un micro pour joindre les pilotes… il faut être toujours aux aguets ! A Carpiquet, c'est "environ 2 000 avions qui décollent par mois, 75% d'avions de loisir ou privé, et 25% de lignes commerciales", conclut Sylvain Dailly.

