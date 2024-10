Aéroport. Milan, Madrid, Dublin… Bientôt de nouvelles destinations au départ de Caen-Carpiquet ?

La Chambre de commerce et d'industrie de Caen perd la main et c'est le groupement Alliance, composé de plusieurs acteurs, qui l'emporte. La communauté urbaine Caen la mer a remis en concurrence la gestion de l'aéroport de Caen-Carpiquet et a donc choisi un nouveau gestionnaire, à compter du 1er juillet 2025, pour une durée de 5 ans et demi. Différents critères sont évidemment pris en compte et les décisionnaires se basent sur des enjeux objectifs.

Des liaisons dans les tuyaux ?

"Le premier désir, c'est de consolider les lignes déjà existantes, pose Nicolas Joyau, président de Caen la mer. La ligne vers Lyon, un hub international, est importante, comme les vols vers Marseille, Nice, ou la Corse." Cependant, Alliance a inscrit dans son offre des destinations, qui ne sont "pas des promesses", mais plutôt "des pistes de travail". On peut ainsi envisager, dans les années à venir, des vols vers Bordeaux, Genève, en Suisse, Manchester, en Angleterre, Dublin, capitale de l'Irlande, Milan, en Italie, et Madrid, la capitale espagnole. "Caen la mer ne subventionne pas les lignes aériennes, martèle l'élu. Il faut donc que le gestionnaire travaille avec les compagnies aériennes pour les faire venir. Celles-ci voudront évidemment avoir une certaine rentabilité."

Si le groupement Alliance est chargé de faire fonctionner au quotidien l'aéroport, sans subvention de la collectivité, cette dernière reste propriétaire des infrastructures et envisage d'investir. Une extension de l'aérogare est prévue prochainement, car, "même actuellement, quand il y a trois vols en simultané, on se retrouve un peu en difficulté. Ce n'est pas confortable pour l'usager", glisse Nicolas Joyau. De son côté, Alliance entend étendre le parking pour voitures, en y posant des panneaux photovoltaïques sur le toit.