Aéroport de Caen-Carpiquet : le cap des 100 000 passagers franchi !

Et pour la première fois depuis 2008, le cap symbolique des 100 000 passagers a été franchi, soit + 25% par rapport à 2010. “100 023 passagers exactement”, a précisé Marc Levilly, vice-président délégué à l’évaluation des politiques publiques et à l’aéroport. De bons chiffres après ceux de 2009 et 2010, diminués par une conjonction d’éléments : la neige, l’irruption d’un volcan islandais et son nuage de cendres ou encore la fermeture pendant sept semaines de l’infrastructure suite à des travaux de rénovation de la piste principale... “Caen est le premier aéroport normand en termes de lignes régulières”, a rappelé Marc Levilly. Autre indicateur significatif du “mieux” de l’aéroport : avec plus de 80 000 passagers commerciaux accueillis sur la ligne Brit’air Caen/Lyon, le volume de fréquentation à vocation professionnelle s’améliore. 2012 signera d’ailleurs le retour d’un avion pour cette ligne de 70 places, contre 50 actuellement.