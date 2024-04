Caen-Carpiquet. Une nouvelle destination pour l'Angleterre depuis l'aéroport

Ce vendredi 19 avril, l'aéroport de Caen-Carpiquet rouvre ses portes après un mois et demi de travaux sur sa piste. Une réouverture avec une petite nouveauté, à partir du 28 juin 2024, une nouvelle destination pour se rendre en Angleterre. Direction Southampton, à bord d'un avion ATR 72 de 70 sièges de la compagnie normande Chalair.

Ces vols ont lieu tous les vendredis et dimanches, du 28 juin au 22 septembre. Les avions décollent de Caen à 10h les vendredis, et 16h45 les dimanches. Comptez entre 40 et 45 minutes de vol.

Pour rappel, pour ceux qui n'aiment pas se rendre en Angleterre par les airs, il est toujours possible de s'y rendre en ferry depuis Ouistreham jusqu'à Portsmouth.