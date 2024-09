Economie. Un été hors du commun à l'aéroport Caen-Carpiquet

L'aéroport Caen-Carpiquet sort d'un été atypique, marqué par les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement.

Un accueil inédit

"C'était un été exaltant pour l'ensemble des équipes de l'aéroport. Une assistance de haute qualité, et en toute sécurité", selon Maryline Haize-Hagron, directrice de l'aéroport. Entre le 5 et le 6 juin, ce sont 20 chefs d'Etat qui ont foulé le tarmac de Carpiquet, et une personnalité officielle toutes les 10 minutes. Les équipes ont dû faire preuve d'une grande flexibilité pour s'adapter aux exigences diplomatiques et aux impératifs sécuritaires des délégations.

Moins de vols, plus de destinations

Dans ce contexte, on observe une baisse du nombre de vols commerciaux, entraînant une diminution de la fréquentation de plus de 10%. Malgré tout, la directrice reste sereine. Deux nouvelles destinations ont attiré de nombreux Normands : la ville de Kerry, en Irlande, et Southampton, en Angleterre. La Corse, Lyon, Marseille et Nice demeurent les destinations favorites des passagers.