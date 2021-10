L’église Saint-Georges sera le portail du patrimoine historique

D’ici à 2013, elle devrait héberger le "centre d’interprétation de l’histoire du Château de Caen" et se convertir en centre d’accueil du public. Le projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération avec l’Angleterre sous le titre de "Norman connections", et qui bénéficie de fonds européens. Au coeur des visites "Cette ancienne église paroissiale du château est le premier monument historique immédiatement perceptible de tous les points d’entrée du site", explique le maire de Caen, Philippe Duron. "C’est un point de repère idéal. La qualité de l’édifice et son emplacement central en font un point d’accueil et d’information permettant de diriger les touristesvers les musées, la salle des Remparts, les bâtiments du site ou le jardin des sculptures, et de leur détailler les offres de visite possibles." Prévue pour devenir "centre d’interprétation", elle mettra en scène plusieurs parcours représentant chaque grande période du site : le palais des ducs-rois (XIe-XIIe), la forteresse royale (XIIIe-XVIIe), la caserne (XVIIIe-XXe), l’enceinte des musées et le projet de réaménagement. À terme, l’ancienne église permettra enfin de renvoyer vers d’autres éléments du patrimoine historique de la ville. À l’issue des travaux programmés à partir du mois de juin, et qui devraient durer six mois, l’église Saint-Georges fera l’objet d’études qui devront définir le champ exact de sa reconversion et la scénographie à mettre en place. La technologie "sans-contact" devrait y trouver sa place. La Ville étudie déjà les problématiques de chauffage et de l’équipement du bâtiment en électricité. Le coût global de l’opération est estimé à 200 000 euros.

