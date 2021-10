Putrajaya (Malaisie) (AFP). Migrants: la Malaisie et l'Indonésie vont arrêter de refouler les bateaux

La Malaisie et l'Indonésie ont annoncé mercredi qu'elles arrêteraient de refouler vers le large les bateaux de migrants en perdition, une politique qui leur a valu les condamnations de la communauté internationale, et qu'elles leur fourniraient un refuge provisoire. "Le remorquage et le refoulement (des bateaux) ne vont pas se produire", a déclaré le ministre malaisien des Affaires étrangères Anifah Aman lors d'une conférence de presse avec son homologue indonésien Retno Marsudi après des entretiens sur le sujet. Dans un commmuniqué conjoint, les deux ministres ont proposé d'accueillir provisoirement et sous conditions les migrants. "L'Indonésie et la Malaisie ont accepté de fournir une aide humanitaire à 7.000 migrants clandestins toujours en mer", ont-ils déclaré. "Nous sommes également convenus de leur offrir un refuge provisoire à condition que leur relocalisation ou leur rapatriement par la communauté internationale soient effectifs dans l'année".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire