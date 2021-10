Sittwe (Birmanie) (AFP). La marine birmane effectue sa 1ère mission de sauvetage d'un bateau de migrants

La marine birmane a réalisé son premier sauvetage d'un bateau de migrants avec 208 personnes à son bord, a annoncé à l'AFP un responsable local, alors que la Birmanie est depuis plusieurs jours pressée par la communauté internationale d'agir pour lutter contre la crise actuelle. "Un navire de la marine a trouvé deux bateaux le 21 mai pendant une patrouille", a expliqué Tin Maung Swe, responsable local de l'Etat Rakhine. Selon les Nations unies, plus de 2.000 personnes seraient retenues par des passeurs sur des bateaux au large des côtes birmanes depuis des semaines. L'un des deux bateaux, qui naviguait sous pavillon thaïlandais, a été remorqué avant l'aube vendredi près de la ville de Maungdaw, point de départ pour de nombreux bateaux bondés de migrants qui fuient la Birmanie. Le second bateau était vide, a ajouté Tin Maung Swe. "Les premiers soins et de la nourriture ont été fournis (aux 208 personnnes) dans un camp temporaire de Maungdaw", a-t-il ajouté. Les bateaux transportent des Bangladais fuyant la pauvreté ainsi que des membres de l'ethnie rohingya, communauté musulmane persécutée et marginalisée, vivant pour l'essentiel en Birmanie, un pays largement bouddhiste. En Asie du Sud-Est, cet exode dure depuis des années mais le phénomène a pris une tournure catastrophique depuis le début du mois de mai et la désorganisation des filières clandestines par la nouvelle politique répressive de la Thaïlande. La Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont accueilli environ 3.000 naufragés en quelques jours mais elles ont aussi refoulé plusieurs bateaux. Plusieurs pays d'Asie du sud-est ont depuis quelques jours assoupli leur politique. La Malaisie et l'Indonésie ont arrêté de repousser les bateaux de migrants comme le demandaient les organisations internationales depuis le début de la crise, il y a dix jours. Kuala Lumpur a également annoncé jeudi avoir lancé des opérations de sauvetage en mer mais n'a pour l'instant pas annoncé avoir trouvé de bateaux.

