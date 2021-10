Sortir dans le Calvados : mardi 19 mai

Ce soir, assistez à l'avant-première du film "A la poursuite de demain" avec George Clooney et Hugh Laurie. Casey, une adolescente brillante et optimiste, et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie, s'embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondevile.

Tout ce week-end, se tient à Dives-sur-Mer, le Festival Les Mascarades. Au programme : promenade musicale des vénitiens, ouverture du marché artisanal avec une exposition de véhicules anciens et un spectacle de feu. La fête continue le dimanche avec un marché artisanal et un grand défilé l'aprés-midi. Plus d'infos sur Dives-sur-Mer

Samedi, une promenade en centre-ville de Caen qui prend des allures d'exploration sauvage, c'est ce que renferme les rendez-vous proposés pour la Fête de la nature. C'est gratuit et le programme complet avec les horaires est disponible sur Caen