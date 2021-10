Sortir dans l'Orne : mardi 19 mai

Ce soir, assistez à l'avant-première du film "A la poursuite de demain" avec George Clooney et Hugh Laurie. Casey, une adolescente brillante et optimiste, et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie, s'embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland. C'est ce mardi soir à 19h45 au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Tout ce week-end, c'est la 1ère édition du salon Les Percherines de Mai à Mortagne-au-Perche. Sur place, nature, produits du terroir, artisanat, gastronomie ainsi que de nombreuses animations. Rendez-vous samedi et dimanche au Carré du Perche de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.

Tout ce week-end, le club de Flers et La Ferté-Macé Triathlon organise la 3ème édition des Triathlons du Lac. C'est ouvert aux licenciés et non licenciés à partir de 6 ans. Rendez-vous samedi et dimanche sur la base de losirs du plan d'eau. Plus d'infos sur Les Triathlons du Lac