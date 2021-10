Guillaume : la jeunesse du conquérant, la Normandie au cinéma

Aujourd'hui , Meuh meuh ! (cri patriotique normand) c'est d'un film de la région dont je vous parle !

Un film historique qui plus est, sur la jeunesse du grand nom qu'est Guillaume dit le Conquérant.

Ce film a été l'oeuvre d'un réalisateur Fabien Drugeon et d'un producteur Jonathan Perrut, mais aussi de la participation financière via plate-forme internet de passionnés. Le budget final a été de 65 000€ soit une somme ridicule pour un film d'1h30, et en plus un film en costumes !

A titre de comparaison, un film français comme « qu'est qu'on a fait au bon dieu ? » a couté près de 13 millions d'euros.



Malgré cela, nous plongeons complètement dans cette époque des débuts du 2ème millénaire. Le travail sur les costumes et les décors a été très soigné. Le tournage a été intégralement filmé en Normandie, certains reconnaîtront sûrement les décors naturels du film, que ce soit des plages, des forêts ou des châteaux. Ici point de conquête de l'Angleterre, c'est la vie du « jeune » Guillaume qui nous intéresse, avant la pleine possession de son duché et ses désirs d'extension.

Une bonne excuse pour apercevoir la culture Noroise, directement descendante des vikings et qui cohabitait à cette époque avec la chrétienté en Normandie.

Le film est prenant, on apprend ou on se rafraîchit la mémoire sur cette période importante de l'histoire normande. Malgré un excellent boulot, on sent quelquefois le manque de moyens, comme ces moments où l'image n'est pas très nette et saccade comme une vidéo avec mauvaise connexion internet. Heureusement, ce n'est pas tout le temps et les caméras numériques HD utilisées pendant plusieurs jours ré-haussent le niveau.

En revanche, la lumière et le son sont impeccables du début à la fin et participent activement à notre plongée dans le moyen-âge.



Guillaume : la jeunesse du conquérant est un film historique à ne pas manquer dans les salles bas-normandes. La jeunesse mouvementée du jeune duc se prête très bien au grand écran. Reconstitution et batailles au rendez-vous pour toute la famille ! Retrouvez la liste des cinémas qui projettent le film sur www.guillaumeleconquerant.fr