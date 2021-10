Sortir dans la Manche : vendredi 15 mai

Demain soir, c'est la 7ème édition du Festival "Pierres en lumière" dans la région. Rendez-vous ce samedi soir dès 20h pour profiter de ces belles illuminations.



Le Rallye Paris – Granville Christian Dior de voitures anciennes se tient tous les deux ans et il aura lieu ce dimanche. Des équipages venus de toute la France à bord de voitures anciennes se donnent rendez-vous à Granville, pour parader en tenue d’époque et se voir décerner différents prix d’élégance. Rendez-vous de 10h à 17h sur le Cours Jonville.



Dans le cadre des «initiatives océanes» de la Surfrider Foundation, le Mauna Kéa Surf Club organise ce dimanche à partir de 15h un nettoyage de plage ouvert à tous à la pointe d’Agon-Coutainville. Cet événement ouvert à tous permet de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l’écologie et du développement durable. L’organisation mettra à disposition des participants un «kit du nettoyeur» contenant une paire de gants un t-shirt et plusieurs sacs plastiques recyclables pour collecter les déchets.