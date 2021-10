Sortir dans l'Orne : vendredi 15 mai

Jusqu'à dimanche, retrouvez la Maxi-Verte à Domfront, le rendez-vous incontournable des VTTistes. Quatre jours de VTT au coeur du domfrontais. Retrouvez sur place plusieurs animations et un marché du terroir. La Maxi-Verte c'est à Domfront jusqu'à dimanche. Toutes les infos sur Maxi-Verte 2015



Tout ce week-end, c'est le 24ème Corso Fleuri organisé par le Comité des fêtes de Saint-Germain-du-Corbéïs. Au programme : une soirée repas spectacle, un feu d'artifice, une vente-exposition artisanale, une expo aéro-modélisme et un défilé de chars et fanfares.



Demain soir, c'est la 7ème édition du Festival "Pierres en lumière" dans la région. Rendez-vous ce samedi soir dès 20h pour profiter de ces belles illuminations.