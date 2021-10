Sortir dans le Calvados : vendredi 15 mai

Demain soir, c'est la 7ème édition du Festival "Pierres en lumière" dans la région. Rendez-vous ce samedi soir dès 20h pour profiter de ces belles illuminations.



Demain, le Ride Project Caen organise la Street Unity 2 sur la place du théâtre. Au programme de cette journée : skate, roller, graffitti, expo, live music et bien d'autres animations encore. C'est ce samedi à Caen de 11h à 19h et c'est gratuit.



Rendez-vous ce dimanche aux tennis couverts de Ouistreham pour le salon Bas-Normand du collectionneur organisé par l’Union des Sociétés Philatéliques de Basse-Normandie et le Club Philatélique de Ouistreham. Buvette et restauration sur place, rendez-vous route de Lion.