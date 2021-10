Philadelphie (Etats-Unis) (AFP). Déraillement d'un train à Philadephie: au moins 5 morts, 65 blessés

Les secouristes recherchaient mercredi des survivants et des victimes de l'accident d'un train qui a déraillé à Philadelphie (côte est des Etats-Unis), faisant au moins cinq morts et 65 blessés et provoquant des scènes de chaos. "C'est un désordre catastrophique absolu. Je n'ai jamais rien vu comme ça de ma vie", a déclaré le maire de Philadelphie, Michael Nutter, lors d'une conférence de presse, en annonçant la mort de cinq personnes, après s'être rendu sur place. Le maire a averti que le bilan pourrait s'alourdir. Six des blessés sont dans un état critique, selon un responsable des pompiers. Il s'est refusé à spéculer sur les causes du déraillement du train, qui effectuait la liaison très fréquentée Washington-New York, et a quitté la voie vers 21h30 (01h30 GMT mercredi) juste après avoir dépassé Philadelphie, à mi-parcours entre Washington et New York. Des experts ont estimé que l'accident pourrait être dû à un défaut sur les rails ou une défaillance des roues. Les sept voitures du train et la locomotive ont été renversées, complètement ou en partie, selon le maire qui a plus tard dans la soirée évoqué une "courbe" près du lieu du déraillement. L'une des voitures n'était plus qu'un amas de métal. Le train régional 188 transportait 243 personnes, dont cinq employés de la compagnie ferroviaire Amtrak. Selon des témoins, le partie avant du train a commencé à vaciller alors qu'il prenait un tournant, et les autres voitures ont alors déraillé. Tous les trains ont été annulés entre New York et Philadephie pour une durée indéterminée. - 'Choc bruyant' - Des passagers ont raconté des scènes de chaos, des téléphones et ordinateurs portables volant tout à coup à bord de leur voiture, des passagères propulsées dans les porte-bagages. La plupart ont cependant pu quitter le train d'eux-mêmes. Une centaine de pompiers et membres des secours se sont immédiatement rendus sur place ainsi que quelque 200 policiers de Philadelphie, poursuivant leurs recherches en dépit de la nuit pour s'assurer qu'aucun blessé ne restait prisonnier du train. Des engins spéciaux ont dû être employés pour dégager certains passagers des voitures les plus endommagées, selon les pompiers. "Je vais bien. J'aide les autres. Prions pour les blessés", a twitté un ancien membre de la chambre des Représentants, Patrick Murphy, qui se trouvait à bord du train. L'ancien élu, qui était au restaurant, a estimé que le train devait rouler à une centaine de km/h quand il a déraillé et que les voitures du train se sont retournées. Selon l'ancien élu, certains blessés grièvement atteints ne pouvaient pas bouger. Il a twitté des photos de passagers blessés à la tête, et de secouristes dans les voitures renversées. Des centaines de pompiers, de policiers et de secouristes sont accourus sur les lieux, recherchant à l'aide de lampes de poche les survivants. Par la suite, des hélicoptères sont venus à la rescousse. Jennifer Kim, une violoniste de l'orchestre de l'Opéra de Washington, a accompagné un tweet d'une photo montrant les voitures du train couchées et des secouristes au premier plan. "Tout allait bien, et d'un seul coup nous nous sommes renversés", a raconté un voyageur, Don Kelleher.

