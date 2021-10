Philadelphie (Etats-Unis) (AFP). Déraillement de train à Philadelphie: la boîte noire retrouvée

La boîte noire du train qui a déraillé mardi soir à Philadelphie (est des Etats-Unis) a été retrouvée, et l'interrogatoire du conducteur devrait permettre aux autorités de mieux comprendre les raisons de l'accident qui a fait six morts et plus de 200 blessés. "La boîte noire a été retrouvée et est en cours d'analyse", a déclaré le maire de Philadelphie Michael Nutter mercredi lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que le conducteur du train avait été blessé, mais avait, ou était en train, de parler à la police. Il a aussi déclaré que les autorités compilaient toujours la liste des passagers du train, dont certains n'ont pas été encore localisés. Certains pourraient avoir manqué le train ou ont peut-être quitté les lieux de l'accident par eux-mêmes, a-t-il ajouté, refusant de spéculer ou de dramatiser. Des équipes de secours continuaient à explorer mercredi les wagons retournés pour s'assurer que personne n'y restait coincé. "Plus de 200 personnes ont été traitées dans nos hôpitaux hier soir et ce matin", a précisé une responsable des opérations d'urgence de Philadelphie, Samantha Phillips. Huit des blessés sont dans un état critique. La plupart des blessés souffrent de fractures, bras, jambes, et côtes, a précisé un médecin de l'hôpital Temple University Hospital de Philadelphie, Herbert Cushing, racontant que les blessés lui avaient décrit des scènes de chaos, des passagers tombant les uns sur les autres après le déraillement, notamment dans les dernières voitures du train. - Infrastructure vieillissante - Le président Barack Obama a fait part de son immense tristesse, saluant le travail des pompiers, des personnels de santé et des forces de police "qui travaillent sans relâche pour sauver des vies". "De Washington à Philadelphie en passant par New York et Boston, c'est une tragédie qui nous touche tous", a-t-il indiqué dans un communiqué. Le train effectuait la liaison Washington-New York, une ligne extrêmement fréquentée mais à l'infrastructure vieillissante. Il a déraillé à proximité d'un virage. 243 personnes, dont cinq employés de la compagnie ferroviaire Amtrak se trouvaient à bord du train régional 188. Six voitures et la locomotive ont déraillé, trois wagons se sont couchés et l'un d'eux était complètement sur le dos. De nombreux blessés ont pu quitter l'hôpital mercredi. Beaucoup n'étaient pas de Philadelphie, mais de New York, Washington, ou du New Jersey, selon les autorités. Une équipe d'experts du NTSB, l'agence fédérale chargée d'enquêter sur les accidents dans les transports, est arrivée sur place. Elle va analyser les données du train, sa vitesse, "la performance humaine", et les aspects mécaniques, a précisé un responsable, Robert Sumwalt. - Dévastation - Le drame s'est produit aux alentours de 21H30 mardi soir (01H30 GMT). "C'est une scène de dévastation", a déclaré mercredi le maire de Philadelphie. La plupart des passagers, parfois en état de choc, avaient cependant pu quitter d'eux-mêmes le train. Certains étaient couverts de sang, d'autres boitaient en quittant les voitures renversées. L'une d'elles a été pliée en forme de L par le choc. La nuit a compliqué les opérations de recherches, les secouristes opérant au départ à l'aide de simples lampes de poche. Ils ont dû avoir recours à des échelles pour monter sur les voitures renversées. L'une d'elle n'était plus qu'un amas de métal. Une large poutre métallique était enfoncée dans un autre wagon.

