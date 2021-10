Philadelphie (Etats-Unis) (AFP). Déraillement d'un train à Philadelphie: au moins six morts et 140 blessés

Les secouristes recherchaient mercredi matin des survivants et des victimes de l'accident d'un train qui a déraillé à Philadelphie (côte est des Etats-Unis), faisant au moins six morts et provoquant des scènes de chaos. Plus de 140 personnes ont été blessées dans ce drame encore inexpliqué qui s'est produit mardi soir aux alentours de 21H30 (01H30 GMT), selon les médias locaux. Le maire de Philadelphie, Michael Nutter, a annoncé dans un premier temps lors d'une conférence de presse la mort de cinq personnes et fait état de 65 blessés. Plus tard dans la nuit, Herbert Cushing, médecin chef à l'hôpital Temple University, a fait état d'une sixième victime, une personne décédée à l'hôpital. "C'est un désordre catastrophique absolu. Je n'ai jamais rien vu comme ça de ma vie", a déclaré le maire après s'être rendu sur place. Il a indiqué que tous les passagers du train n'avaient pas encore été comptés et que le bilan pourrait s'alourdir. Le train régional 188 transportait 243 personnes, dont cinq employés de la compagnie ferroviaire Amtrak. Dans la nuit, des passagers en état de choc, certains couverts de sang, quittaient en claudiquant les débris du train, alors que des secouristes cherchaient à l'aide de lampes de poche d'éventuels survivants. Ils ont dû avoir recours à des échelles pour monter sur les voitures renversées. Le maire s'est refusé à spéculer sur les causes du déraillement du train, qui effectuait la liaison très fréquentée Washington-New York et a quitté la voie vers 21H30 (01H30 GMT mercredi) juste après avoir dépassé Philadelphie, à mi-parcours entre Washington et New York. Des experts ont estimé que l'accident pourrait être dû à un défaut sur les rails ou une défaillance des roues. Tous les trains ont été annulés entre New York et Philadephie pour une durée indéterminée. Les sept voitures du train et la locomotive ont été renversées, complètement ou en partie, selon le maire qui a évoqué une "courbe" près du lieu du déraillement. L'une des voitures n'était plus qu'un amas de métal. Une large poutre métallique était enfoncée dans une autre voiture. Selon des témoins, le partie avant du train a commencé à vaciller alors qu'il prenait un virage, et les autres voitures ont alors déraillé. - 'Des ordinateurs volaient' - Max Helfman, 19 ans, qui était avec sa mère dans la dernière voiture, a ressenti les secousses avant que la voiture ne se renverse. "Les gens ont été projetés à terre", a-t-il raconté au journal Philadelphia Inquirer. "Les sièges se sont arrachés, les valises tombaient sur les passagers. Ma mère a volé sur moi et j'ai dû la rattraper. Les gens saignaient, c'était horrible". "Des téléphones, des ordinateurs portables, tout volait", a aussi raconté Jeremy Wladis, un passager de 51 ans. "Des femmes ont été propulsées sur les porte-bagages. Je ne sais pas comment elles y ont atterri", a-t-il dit au même journal. "J'ai été projeté à droite, puis à gauche. Tous ceux qui étaient assis comme moi à gauche dans la voiture ont été projetés de l'autre côté", a raconté un ancien membre de la chambre des Représentants, Patrick Murphy, qui était au restaurant du train. L'ancien élu a estimé que le train devait rouler à une centaine de km/h quand il a déraillé. Il a twitté des photos de passagers blessés à la tête, et de secouristes dans les voitures renversées.

