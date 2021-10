Séoul (AFP). La Corée du Nord effectue un tir d'essai d'un nouveau missile balistique sous-marin

La Corée du Nord a effectué un tir d'essai d'un nouveau missile balistique sous-marin, décrit comme une "arme stratégique de niveau mondial", a annoncé l'agence officielle KCNA. "Un tir d'essai d'un puissant missile stratégique sous-marin a eu lieu", a annoncé l'agence, samedi matin heure locale. "Le missile balistique a été conçu à l'initiative personnelle du Commandant suprême de l'Armée du Peuple coréen Kim Jong-Un", a-t-elle ajouté. Le leader nord-coréen a donné l'ordre de lancement à un sous-marin d'attaque et a regardé la retransmission du tir, a-t-elle rapporté. KCNA a décrit le missile comme répondant aux derniers standards technologiques et militaires, qualifiant ce test de "succès révélateur", le mettant sur un pied d'égalité avec le lancement récent d'un satellite par le pays. "L'acquisition de la technologie () a permis à la KPA (armée nord-coréenne, ndlr) de posséder une arme stratégique de niveau mondial capable de frapper et d'annihiler dans toutes les eaux les forces hostiles empiétant sur la souveraineté et la dignité (de la Corée du Nord) ainsi que de mener des opérations sous-marines", a déclaré l'agence officielle. Ce test intervient après que Pyongyang a rejeté les critiques des Etats-Unis, qui l'accusaient de développer un programme de missile balistique sous couvert de recherche spatiale, et a promis d'envoyer plus de satellites en orbite, en violation des sanctions des Nations unies. S'il y a peu de doutes quant à l'existence d'un programme actif de développement de missile balistique en Corée du Nord, les experts sont divisés quant à son avancement réel.

