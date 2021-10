Top Culture France de la semaine du 4 mars

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1Nolwenn Leroy « Bretonne »+1

n°2 IZ « Alone in IZ world » +2

n°3 Ben l'oncle Soul « Ben l'oncle Soul » +2

Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°1 « Indignez vous » de Stéphane Hessel =

n°2 « Femmes de dictateurs » de Diane Ducret

n°3 « La délicatesse » de David Fouenkinos (-1)



Pour les jeux vidéo sur console, les jeux de voiture auront été de brefs leaders, c'est le combat qui prend le relais:

1. Marvel vs Capcom 3: Fate of two worlds (PS3) NOUVEAU

2. Call of duty: black ops (PS3) +1

3. Just Dance 2 (Wii) +1



Enfin, au cinéma, voici le box-office:

n°3 « Les femmes du 6ème étage » gagnent une place par rapport à la semaine dernière et arrivent du coup sur le podium avec plus de 460 000 spectateurs cette semaine.

n°2 Nouveauté en 2ème place, c'est le western des frères Coen « True Grit ». Plus de 600 000 spectateurs sont venus voir Matt Damon et ses collègues.

n°1 C'est toujours « Rien à déclarer » qui au bout d'un mois réussit encore à faire quasi 1 millions d'entrées en 7 jours. On est est à presque 7 millions.