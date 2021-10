9000 collégiens et lycéens de toute la France sont engagés par équpes dans cette compétion avec la fabrication d'une Formule 1 miniatures et samise en compétition sur une piste. Mais aussi par la recherche de sponsors et la fabrication de stands.

Alexandre et Alexandre du team Fast & Furious du lycée Pierre et Marie Curie de St Lô:

Finale régionale de "course en cours" à Alençon Impossible de lire le son.

Autre équipe: Aquila, du lycée Alain d'Alençon, représentée par Maxime:

La finale nationale sera disputés le 3 juin à l'Ecole Polytechnique de Palaiseau, dans l'Essonne.