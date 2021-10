Alençon. L'IUT d'Alençon fête ses 30 ans d'existence

Samedi 8 décembre 2018, l'IUT d'Alençon (Orne) fêtera ses 30 ans d'existence. L'établissement avait vu le jour en 1988 près de l'Institut Supérieur de Formation (ISF) et de l'Institut Supérieur de Plasturgie (ISPA). Il avait à l'époque été construit au milieu d'un champ, à Damigny, commune périphérique d'Alençon. La première promo ne comptait que 20 étudiants. En 2018, 615 poursuivent leurs études dans cet l'IUT.

Campus universitaire de Damigny

Depuis, c'est tout un site universitaire qui a vu le jour à cet endroit, avec Resto U, bibliothèque Universitaire, Maison des étudiants, antenne de Droit, école des enseignants. L'IUT d'Alençon forme désormais à cinq DUT : du Génie mécanique à la Gestion urbaine, en passant par le Service à la Personne et à la Logistique, et à huit licences professionnelles.

Karine Chantepie, enseignante chargée de la communication de ce 30e anniversaire, avec Manon Cador :

L'IUT d'Alençon a vu le jour en 1988. - Eric Mas

En 30 ans : 3 373 étudiants ont reçu leur DUT et 2 198 autres leur licence professionnelle, à l'IUT d'Alençon. La session 2018 recevra son diplôme samedi soir 8 décembre, à l'occasion de ce trentième anniversaire. Seule ombre au tableau, à la veille de cet anniversaire : l'IUT d'Alençon, autonome depuis 20 ans, va être fusionné le vendredi 7 décembre 2018 avec les IUT de Caen (Calvados) et de Cherbourg (Manche).

Samedi 8 décembre 2018, selon les différents départements de l'IUT : accueil à partir de la mi-journée, échanges entre étudiants et anciens de l'établissement (QCM, défi CAO, vidéo, défis chronométrés, workshop, objets en aveugle, chasse au trésor, concours photo, …) et présence du " Cour " (Chœur de l'orchestre universitaire régional). Grand " quizz des 30 ans " en amphi à 15h45. À 17h cérémonie de remise de diplômes, et à partir de 19h soirée privée de gala à Anova.

