Sortir dans la Manche : vendredi 8 mai

Aujourd'hui et tout ce week-end, ce sont les Puces Nautiques et Granville fête la mer sur le port de Hérel. Baptêmes nautiques, brocante marine, exposition-vente de bateaux neufs et d'occasions, dégustation de produits de la mer et du terroir et de nombreuses autres animations seront proposées. Le programme complet est à retrouver sur Granville

Tout ce week-end, ce sont les portes ouvertes de l'espace des sports mécaniques de Lessay. Au cours de ces deux journées, chaque association organisera des activités afin de faire découvrir les richesses de cet espace. C'est ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h.

Ce samedi, le Circuit organise sa 4ème édition dédiée à la scène locale au théâtre des Miroirs de La Glacerie. L'objectif est de permettre aux groupes locaux de jouer dans des conditions professionnelles. Pour la 1ère fois, cette scène locale est consacrée aux musiques extrêmes. Rendez-vous ce samedi au théâtre des Miroirs de La Glacerie, l'entrée est gratuite.