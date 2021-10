De nombreux ouvrages en hommage à Serge Gainsbourg

Voici une sélection de 10 ouvrages parus ou à paraître sur Serge Gainsbourg :

Alain Wodrascka, Pierre Terrasson, Gainsbourg, Gainsbarre

Sortie : février 2011

Préfacé par Dani, cet ouvrage Alain Wodrascka et Pierre Terrasson dévoile une centaine de photos parfois inédites de Serge Gainsbourg. Ces clichés montrent notamment le côté obscur de l'artiste de génie, notamment lors de la période "Gainsbarre".

Premium

25 euros

Tony Frank, Serge Gainsbourg

Sortie : février 2011

Réalisé en collaboration avec Jane Birkin, Bambou et Charlotte Gainsbourg, ce livre de photos de Tony Frank regroupe des clichés de 1968 pris chez l'artiste rue de Verneuil, en studio ou en famille. Certaines photos sont inédites.

Seuil

35 euros

Gilles Verlant, Loïc Picaud, L'Intégrale Gainsbourg, L'histoire de toutes ses chansons

Sortie : février 2011

Gilles Verlant, qui a déjà publié de nombreux ouvrages sur Gainsbourg dont un best-seller sur l'artiste en 2000, réédité en 2003 chez Albin Michel, et Loïc Picaud, ont sorti début février une anthologie des chansons de la star chez Fetjaine. Dans ce livre, ils décrivent l'histoire de ses textes, les anecdotes autour de ses morceaux.

Fetjaine- Anthologie

19,90 euros

Serge Gainsbourg, Pensées, provocs et autres volutes

Sortie : février 2011

Après Pierre Dac, Francis Blanche, Jean Yanne, Jacques Dutronc ou encore Coluche, les éditions du Cherche Midi consacrent un volume à Serge Gainsbourg et lui offrent une tribune dans cette collection humoristique.

Le Cherche Midi - Anthologie

8 euros

Ersin Leibowitch, Dominique Loriou, Le Paris de Gainsbourg

Sortie : février 2011

Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsburg, est né et a vécu à Paris, une ville qu'il adorait. Du 5 bis rue de Verneuil aux lieux et quartiers qu'il aimait pour ses personnages comme Vian, Prévert, Dali, Bardot, Bashung, Gainsbourg a marqué la capitale française de son empreinte.

Editions Jacob-Duvernet

14,90 euros

Et aussi :

Joann Sfar, Gainsbourg hors champ

Sortie : 2009

Joann Sfar dévoile dans son livre l'histoire de Gainsbourg qu'il voulait raconter depuis longtemps. Cet ouvrage accompagne la sortie du film Gainsbourg, vie héroïque, réalisé par Joann Sfar en janvier 2010. Le livre propose des croquis, des notes graphiques. Il est présenté comme une bande dessinée ou un story board.

Dargaud

39 euros

Serge Gainsbourg, L'intégrale et caetera

Sortie : 2009

Cet ouvrage anthologique réunit plus de 650 textes de Serge Gainsbourg. Ce recueil a été concocté par Yves-Ferdinand Bouvier et Serge Vincendot. Il est accompagné de textes critiques et compte plus de 1.000 pages.

Bartillat - Anthologie

19 euros

Serge Gainsbourg, Mon propre rôle

Sortie : 2009

Cet ouvrage en deux volumes réunit tous les textes de Serge Gainsbourg. Il réunit des aphorismes, des textes de chansons, et des textes inédits.

Folio/Gallimard - Monographie (coffret). 2 volumes

14 euros

Laurent Balandras, Les manuscrits de Serge Gainsbourg

Sortie : 2006/disponible mars 2011

Prix Coup de Coeur de l'Académie Charles Cros en 2006, cet ouvrage compile plus de 500 pages de documents issus des archives de Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin ou de collectionneurs privés. Sorti pour la première fois en 2006 à l'occasion des quinze ans de la mort de Serge Gainsbourg, ce livre regroupe des chansons jamais enregistrées, des brouillons, des scénarii, des dessins ou encore des partitions.

Textuel

49 euros

Damien Panerai, Serge Gainsbourg, une histoire vraie

Sortie : 2010

Véritable obsédé textuel, Serge Gainsbourg est désormais considéré comme une référence, un monument de la chanson. Damien Panerai livre une biographie de cet musicien de génie devenu au fil de sa carrière une caricature médiatique adepte de la provocation.

City - Biographie

17,90 euros





(photo Tony Franck)