Sortir dans l'Orne : mercredi 6 mai

Cet après-midi à Alençon, un boulanger-pâtissier fait découvrir aux enfants, âgés de 6 à 12 ans, ses petits secrets lors d'un atelier gourmand où chacun repart avec ses pâtisseries. C'est ce mercredi à 14h, c'est 5€ par enfant. Rendez-vous au Palais de la Gourmandise à Alençon.



Vendredi, à Alençon également, le duo comique Chevalier & Laspalès est de retour sur les planches avec une série de sketchs. Rendez-vous ce vendredi à 20h30 au Parc Expo Anova. L'entrée est à partir de 34€.



Vendredi et tout ce week-end, ce sont les Puces Nautiques et Granville fête la mer sur le port de Hérel. Baptêmes nautiques, brocante marine, exposition-vente de bateaux neufs et d'occasions, dégustation de produits de la mer et du terroir et de nombreuses autres animations seront proposées. Le programme complet est à retrouver sur Granville