Lohengrin: une leçon d'histoire

Crée en 1850 et joué pour la première fois en France en 1887 soit 17 ans après la défaite de la guerre de 1870, l'opéra provoque alors de sanglantes émeutes. Pourtant quelques années plus tard, l'oeuvre aux élans martiaux de Wagner allait entrer dans le répertoire de l'Opéra de Paris et devenir le classique que l'on connaît. Malheureusement longtemps assimilés au Troisième Reich, la musique de Wagner mérite cependant d'être décodée pour révéler toute sa splendeur et son inventivité. " Le prélude est sublime- précise le directeur musical Rudolf Piehlmayer- mais ce qui fascine dans cette partition ce sont les contrastes, cette alternance constante entre les réflexions métaphysiques et le réalisme, la puissance des disputes et la force des musiques militaires. C'est une musique hypnotisante dont je souhaite retrouver l'intensité originale".

Naissance d'un leader

Nécéssitant de larges moyens techniques, Lohengrin reste un opéra diffiçile à présenter, un défi que se lance le Théâtre des arts, " Joué il y a un an à Coburg, et à Rennes en janvier, la version rouennaise est la plus grandiose" précise le metteur en scène et homonyme du compositeur Richard Wagner " un pur hasard" s'amuse t-il. Ce dernier n'en est pas à son coup d'essai et signe ici une mise en scène soignée dans des décors kafkaïens. " Lohengrin apparaît comme un sauveur dans une société en crise, mais son personnage est ambivalent, ce leader charismatique est peut-être plus dangereux qu'il n'y paraît. Cette histoire ne doit pas être comprise comme un conte. Wagner invente un folklore allemand en utilisant de vieilles légendes nordiques. Il écrit Lohengrin pour mieux fédérer les territoires allemands; en exhumant de faux mythes traditionnels il crée une identité commune. Voilà pourquoi cet opéra a pu être réapproprié par la propagande nazie. Mais aujourd'hui il offre une toute nouvelle lecture et résonne étrangement avec l'actualité."

