Briey (France) (AFP). Le ravisseur présumé de Bérényss mis en examen et écroué

Le ravisseur présumé de Bérényss, un agriculteur de 48 ans interpellé mardi en Meuse, a été mis en examen mercredi soir pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle, et écroué, a indiqué à l'AFP le procureur de Briey (Meurthe-et-Moselle). L'homme avait, confondu par son ADN retrouvé sur des sous-vêtements de la fillette de 7 ans et par le récit de sa victime, a "reconnu les faits d'enlèvement mais nie les faits d'agression sexuelle, a précisé le procureur Yves Le Clair.

