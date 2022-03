Briey (France) (AFP). Le ravisseur présumé de Bérényss probablement mis en examen mercredi

Le ravisseur présumé de la petite Bérényss, un agriculteur de 48 ans interpellé mardi en Meuse, devait être mis en examen mercredi soir après avoir été confondu par son ADN retrouvé sur des sous-vêtements de la fillette de 7 ans. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, mardi à 17H30, à la gendarmerie de Briey (Meurthe-et-Moselle). Il devait être mis en examen mercredi soir, avant un probable placement en détention provisoire à la prison de Metz-Queuleu. Les faits qui lui sont reprochés - enlèvement, séquestration et agression sexuelle sur mineure - sont passibles de dix ans de réclusion criminelle. Depuis le début de ses auditions, le suspect, qui n'a pas souhaité être assisté par un avocat pour le moment, "répond à côté, ou ne répond pas. Il est prostré, il ne collabore pas à la discussion", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Briey, Yves Le Clair. L'homme a été confondu par son ADN, retrouvé notamment sur les vêtements et sous-vêtements de Bérényss. Par chance pour les enquêteurs, il venait à peine d'être répertorié au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) lors d'une précédente garde à vue en début avril, à la suite d'une plainte fin 2014 pour des faits d'agressions sexuelles sur trois de ses proches, dont deux nièces. Jusqu'à présent les enquêteurs étaient sceptiques sur cet autre dossier, qui présentait de nombreuses lacunes et qui en est toujours au stade de l'enquête préliminaire. - Prélèvements ADN à son domicile - Afin de recueillir un maximum de prélèvements, les enquêteurs ont largement ratissé le domicile du suspect à Montzéville (Meuse), où il a été interpellé mardi à l'aube par le GIGN. Si des traces ADN différentes devaient être constatées, elles seraient ensuite comparées à celles d'enfants disparus ou ayant dénoncé des faits d'agressions sexuelles. En plus de l'élément déterminant de l'ADN, le récit de Bérényss correspond en tous points aux constatations faites à son domicile par les enquêteurs. La petite fille avait par exemple remarqué qu'une voiture similaire à celle utilisée pour son enlèvement, une fourgonnette blanche, était stationnée devant sa maison, et qu'il lui manquait une roue, ce que les journalistes sur place ont également pu observer. Bérényss a en outre reconnu son agresseur, selon sa mère, Sonia, confiant mardi soir son "gros soulagement" de savoir le suspect arrêté. L'homme est soupçonné d'avoir enlevée Bérényss, jeudi dernier vers 15H00, alors qu'elle faisait du vélo dans son village de Sancy, en Meurthe-et-Moselle, tout près de chez elle. Selon les enquêteurs, il l'a attiré dans son véhicule, en lui faisant croire qu'il était un marchand de bonbons. Le rapt a duré 8 heures. Il a emmené la fillette chez lui, et, "si elle n'a pas subi des violences au sens commun du terme", elle a bien été victime d'agressions sexuelles, "c'est-à-dire d'actes contraires à la pudeur de la victime mettant directement en cause son corps", selon le procureur Yves Le Clair. Jeudi vers 23H00, il avait finalement relâché sa captive, à Grandpré dans le département voisin des Ardennes, à une quarantaine de kilomètres de Montzéville, alors qu'une alerte enlèvement avait été déclenchée en début de soirée. Bérényss avait été recueillie par une femme médecin, chez qui elle avait frappé et qui avait aussitôt prévenu ses parents.

