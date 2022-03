Sancy (France) (AFP). Bérényss a reconnu son agresseur, selon sa mère

Bérényss, la fillette de 7 ans et demi enlevée puis relâchée la semaine dernière et dont le ravisseur présumé a été interpellé mardi, a "reconnu son agresseur", a déclaré sa mère, évoquant un "gros soulagement". "J'ai un gros soulagement, parce qu'elle a reconnu son agresseur" a déclaré mardi soir Sonia, la maman de Bérényss, interrogée par plusieurs médias près du domicile familial à Sancy (Meurthe-et-Moselle), où sa fille avait été enlevée jeudi dernier. L'annonce de l'interpellation "est un gros soulagement", a-t-elle confié. "C'est ce qu'on attendait, maintenant on attend un jugement, une justice (). Surtout qu'ils ne le laissent plus jamais ressortir", a-t-elle ajouté. "Notre fille va se remettre petit à petit, nous aussi (). C'est une épreuve qui va nous demander beaucoup de temps, on ne l'oubliera jamais", a-t-elle expliqué. Elle a confié avoir "de la colère", "de la haine" vis-à-vis du suspect interpellé mardi matin à son domicile après avoir confondu par son ADN. Cet agriculteur de 48 ans de Montzéville, dans la Meuse, venait de subir un prélèvement d'ADN à l'occasion d'une très récente plainte en cours d'enquête pour des faits "d'agression sexuelle sur des membres de sa famille", dont deux nièces, avait détaillé mardi en fin de matinée le procureur de la République de Briey, Yves Le Clair, lors d'une conférence de presse. Il devrait être mis en examen mercredi à l'issue de sa garde à vue pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle, son ADN ayant été retrouvé notamment sur les sous-vêtements de Bérényss. "Il n'y a pas de mots pour définir le ressenti en tant que parents. C'est déjà difficile quand il y a une agression, encore plus quand c'est sur des enfants, qui représentent l'innocence", a encore dit sa mère. "On est heureux d'avoir notre fille, notre fille est heureuse d'être parmi nous, c'est tout ce qui compte aujourd'hui", a-t-elle résumé. Bérényss avait été retrouvée jeudi soir, après huit heures de captivité, à Grandpré, dans les Ardennes françaises, relâchée par son ravisseur, alors qu'une alerte enlèvement avait été lancée en début de soirée.

