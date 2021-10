Départ du directeur du Port de Caen

On vient tout juste de l'apprendre et la nouvelle risque de faire grand bruit dans le monde de la pêche et de la marine marchande, notamment. L'actuel directeur du Port de Caen, Philippe Thieuw, quitte son poste de directeur des équipements dont il a la charge : le port de pêche et de plaisance de Caen mais aussi l'aéroport de Caen Carpiquet, tous placés sous la délégation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen. Il semblerait que l'arrivée d'un nouveau président à la tête de la CCI, Michel Collin, soit pour beaucoup dans ce départ qui sera officialisé à la fin de ce mois de février. Philippe Thieuw collaborait à la CCI depuis vingt deux ans, entouré pour la gestion du port et de l'aéroport de 90 salariés pour un budget avoisinant les vingt trois millions d'euros. C'est l'actuel vice président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Gérard Delaunay, ancien conseiller municipal de Caen, qui est chargé d'assurer la transition à la tête des équipements porturaires et aéroportuaires caennais en attendant l'arrivée d'un successeur à Philippe Thieuw.