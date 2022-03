Katmandou (AFP). Séisme au Népal: plus de 1.800 morts, difficiles opérations de secours

Les sauveteurs, confrontés à des destructions massives et des difficultés de communication, s'efforçaient dimanche de retrouver des survivants au lendemain du séisme dévastateur de magnitude 7,8 qui a fait plus de 1.800 morts au Népal et ébranlé les pays voisins. De nouvelles répliques ont frappé dimanche matin Katmandou, la capitale très durement éprouvée, dont nombre d'habitants ont été contraints de passer la nuit dehors, dans la rue ou sous des tentes de fortune. Le bilan provisoire du tremblement de terre - le plus meurtrier au Népal depuis 80 ans - est "de 1.805 morts et d'au moins 4.718 blessés", a déclaré dimanche à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Laxmi Prasad Dhakal. Mais il devrait encore grimper et les agences humanitaires sur place avaient du mal à évaluer l'ampleur des destructions et des besoins. "On essaie d'évaluer l'ampleur de la catastrophe", a confié à l'AFP un responsable de l'ONG Médecins du Monde. Dans l'Everest, où le séisme a déclenché une avalanche meurtrière, 14 décès ont été confirmés et ce bilan pourrait s'alourdir, selon un responsable du tourisme népalais. Six hélicoptères ont réussi à atterrir sur le sommet himalayen, à la faveur d'une amélioration des conditions météorologiques, pour secourir les victimes de l'avalanche, a rapporté une journaliste de l'AFP présente sur les lieux. "Les gens sont allongés sur des brancards tandis que les hélicoptères atterrissent", a témoigné par texto la directrice du bureau népalais de l'AFP Ammu Kannampilly, en reportage sur place. "Le temps est clair, un peu de neige". Par ailleurs, au moins 47 personnes ont trouvé la mort dans des secousses dans le nord de l'Inde, en majorité dans l'Etat oriental du Bihar, et 17 autres en Chine, dans la région du Tibet. Le tremblement de terre a aussi touché le Bangladesh, provoquant des scènes de panique dans la capitale, Dacca. Selon l'Institut américain de géophysique (USGS), le séisme s'est produit à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Katmandou. Les secousses ont duré entre 30 secondes et deux minutes à l'heure de midi. - Des centaines d'immeubles rasés - A Katmandou, des centaines d'immeubles ont été rasés. Le choc a provoqué l'effondrement de la tour historique de Dharhara, l'une des attractions touristiques majeures de la capitale, selon des témoins. Une dizaine de corps ont été extraits des ruines, selon un photographe de l'AFP. Des neuf étages de cette tour blanche surmontée d'un minaret de bronze, datant du XIXe siècle, ne restaient que des décombres, selon les images télévisées. Nouvelle source d'angoisse, les habitants ont été constamment réveillés dans la nuit par des répliques. "Nous n'avons pas dormi de la nuit. Et comment aurait-on pu ? Le sol n'a pas arrêté de trembler. Il nous reste à prier que cela cesse et que nous puissions rentrer chez nous", a raconté un jeune banquier, Nina Shrestha. Les hôpitaux de la ville étaient remplis de blessés, souffrant de multiples fractures des membres et autres traumatismes. "Je bosse depuis 05h30 du matin. Je suis terrifié moi aussi mais il faut bien faire ce que l'on peut pour aider les autres", explique ce cyclo-pousse qui a amené la veille quelque 35 victimes à l'hôpital. Le séisme a coupé des voies rapides dans la capitale et provoqué des dégâts à l'aéroport international de Katmandou, qui a été fermé "pour raisons de sécurité", selon son directeur, Birendra Prasad Shrestha. La Croix-Rouge a fait part de sa préoccupation quant au sort des villageois des zones rurales isolées proches de la zone de l'épicentre. Là aussi, les routes sont endommagées ou bloquées par les glissements de terrain, et le réseau téléphonique en panne, selon un responsable régional de la Croix-Rouge, Jagan Chapagain. "Nous mobilisons toutes nos ressources pour les secours et pour aider les personnes déplacées", a assuré Rameshwor Dangal, qui dirige le bureau national de gestion des catastrophes naturelles, alors que de fortes pluies sont annoncées sur Katmandou, selon la météo.

