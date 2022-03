Une violente réplique de magnitude 6,7 a secoué dimanche le Népal, au lendemain d'un séisme dévastateur qui a fait plus de 2.000 morts dans le pays himalayen et chez ses voisins, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS). Cette dernière secousse a frappé une zone située au nord-ouest de Katmandou, non loin de la frontière chinoise, a précisé l'USGS. Elle a été ressentie jusqu'au mont Everest, selon des alpinistes sur place.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire