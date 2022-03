Katmandou (AFP). Népal: violente réplique sismique de 6,7

Une violente réplique de magnitude 6,7 a secoué dimanche le Népal, au lendemain d'un séisme dévastateur qui a fait plus de 2.000 morts dans le pays himalayen et chez ses voisins, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS). Cette dernière secousse a frappé une zone située au nord-ouest de Katmandou, non loin de la frontière chinoise, à une profondeur de 10 km, a précisé l'USGS. Elle a été ressentie jusqu'au mont Everest, où elle a déclenché de nouvelles avalanches, selon des alpinistes sur place. "On vient juste d'avoir notre plus forte réplique jusqu'à présent ici au camp de base de l'Everest. Plus petite que la secousse originelle, mais le glacier a tremblé et avalanches", a tweeté un alpiniste, Jim Davidson.

