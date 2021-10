Handball : Colombelles a franchi un cap

Pas tant que cela puisque ce gain matérialise enfin au classement les progrès accomplis par le CLCH ces derniers temps. Depuis trois matchs, il a manifestement trouvé la bonne carburation. « On est sur une bonne dynamique, confirme le coach Philippe Breysacher. Les filles travaillent et progressent. Collectivement, ça porte ses fruits. Après, il faut relativiser on est dans une période où on joue les équipes de bas de tableau. Quand on va avoir Nantes chez nous, je ne pense pas que ça se finira en 37-24 ! En attendant, les filles se rassurent. Ça va nous permettre d'aborder la phase plus compliquée avec de la confiance, sans stress des points. »

Face à Montargis, seulement dixième de N1, Colombelles est monté en puissance tout au long du match. Jamais inquiétées, les coéquipières d'Alisson Breysacher (co-meilleure buteuse avec Jessica Barbier et Sandrine Aoustin, sept buts chacune), avaient six buts d'avance à la mi-temps. Elles ont accru leur avantage dans les dix dernières minutes de la partie, littéralement à sens unique. L'explication réside dans le secteur défensif, d'après Philippe Breysacher : « On est beaucoup plus présent dans l'activité défensive, ce qui nous permet de récupérer pas mal de ballons. »

Colombelles a désormais trois semaines de trêve avant de retrouver le championnat samedi 12 mars chez la lanterne rouge Chambly.