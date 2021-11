Caen. Handball (N1F) :  Lorette Morel, le retour qui fait du bien

Le début de saison de Colombelles (Calvados) s'annonçait compliqué avec seulement une voire deux rotations par match, à un niveau de jeu qui en requiert au moins quatre. Avec deux premières défaites, le CLCH a renoué avec la victoire face à Dreux avant d'enchaîner contre Fleury. Un dernier succès qui a pu voir le retour de leur ancienne capitaine, Lorette Morel, déjà décisive.

"C'est plus qu'une rotation supplémentaire"

De retour à l'entraînement depuis un mois et demi, la pivot colombelloise était loin d'imaginer un "come back" aussi rapide en compétition. Éloignée des terrains pendant un an et demi pour cause de maternité, la maman de 28 ans a affiché un 100% de réussite au tir face à Fleury. Une expérience et un professionnalisme qu'elle apportera sans aucun doute. "Lorette est bien plus qu'une rotation supplémentaire. Elle apporte de la sérénité dans tout ce qu'elle fait et pèse vraiment à l'intérieur. Quand on lui donne le ballon, soit il y a but, soit faute, soit autre chose", conclut Reynaldo Mazzoli, aux commandes.

