Caen. Handball (N1F). Colombelles est dans les temps

Avec Reynaldo Mazzoli aux commandes, Colombelles a vu arriver trois nouvelles têtes au sein du collectif : les jeunes Laura Chédrue, Mathilde Arstand, et Pauline Le Dret, dont la moyenne d'âge dépasse tout juste 17 ans et demi. Un effectif éminemment rajeuni en cette période d'intersaison, jugé trop restreint par le technicien colombellois "À l'heure actuelle, il nous manque deux joueuses et demie, avec la blessure d'Emma Scherer". Travaillant encore pour trouver une arrière et une pivot, les "jaune et noir" semblent tout bonnement être bien préparées pour attaquer ce championnat de N1F, où aucune équipe ne sera reléguée au niveau inférieur.

Le CLCH sur la bonne voie

"On est ni en avance, ni en retard. On est là où on doit être", souligne le coach colombellois. Après ses succès face au Havre puis Middlekerke, pensionnaire de D1 belge, les banlieusardes caennaises recevront à leur tour le Havre (N2) ce mercredi 6 septembre à la salle Michel Hidalgo (20h). "On va essayer de faire une symbiose de tout ce que l'on a travaillé. L'objectif est de mettre du lien entre ce que l'on a vu en défense et en attaque", explique Reynaldo Mazzoli. Elles se déplaceront ensuite à Saint-Lô pour le 1er tour de Coupe de France, ce samedi 9 septembre.

