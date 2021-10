Caen. Handball (N1F) : Colombelles l'emporte face à Fleury (28-22) et se rassure pour le maintien

Pour cette 18e journée de N1F, Colombelles accueillait Fleury, actuel 10ème du championnat, et s'est imposé 28-22 après un match qui ressemblait plus à un combat de maintien. Le CLCH, pourtant favori sur le papier, a du sortir ses armes pour venir s'imposer face à cette jeune équipe venue d'Orléans. Avec un début de rencontre mitigé (4-4, 15'), à l'image de nombreux poteaux côté colombellois et des duels perdus face à la portière adverse, il a fallu attendre 4'30 avant de voir le premier but finir au fond des filets. Marie Gagez, de son expérience est venue tromper Honsai, sur penalty.

La défense a fait la différence

Malgré de nombreuses pertes de balle en début de rencontre, les colombelloises ont du rectifié le tir grâce à une défense solide. La défense, force de l'équipe depuis le début de saison, passe tout d'abord par les gardiennes qui réalisaient tour à tour une grosse performance (Thépaut 3 arrêts, Hamel 8 arrêts). Leurs nombreux arrêts et les relances des jaunes et noires, permettaient de jouer les contre-attaques et de mettre en difficultés les adversaires à de nombreuses reprises. La bonne lecture du jeu et les interceptions de la défense colombelloise permettaient aux joueuses de Jean-Baptiste Martin de creuser l'écart, notamment dans le dernier quart d'heure de jeu.

Un maintien quasi-assuré

Cette deuxième victoire consécutive, après Montargis la semaine dernière à l'extérieur, assure au CLCH de garder une longueur d'avance sur les équipes de bas de tableau. Avec 31 points en poche, les colombelloises se rassurent quant au maintien, à moins d'un malheureux faux pas dans les quatre dernières rencontres de la saison. "A moins d'un tremblement de terre, le maintien est acquis. Cela nous rassure pour la fin de saison et je tiens à féliciter les filles pour leur état d'esprit et leur travail. C'est de bonne augure pour le reste du championnat", se réjouit JB Martin, entraîneur de Colombelles.

Les statistiques de Colombelles.

Cenedese 8 buts, Gagez 6 buts, François et Gilbert : 3 buts, Ruel, Scherer, Tracol : 2 buts, Serdarevic 1 but, Godey. Gardiennes : Thépaut (4 arrêts), Hamel (8 arrêts).

Prochain match.

Dimanche 07 mai 2017 ( 16h) : Nantes - Colombelles

A LIRE AUSSI.

Handball, Nationale 1 féminine : du mouvement à Colombelles