Sortir dans le Calvados : mercredi 22 avril

Pendant ces vacances scolaires, pensez à amener vos enfants au Girafou. C'est un parc de jeux et de loisirs de 1300M² situé à Caen pour les enfants de 2 à 12 ans. Sur place, il y a des structures gonflables géantes, un super labyrinthe, des petits kartings électriques et bien d'autres activités. Plus d'infos sur Girafou



L'astrolabe Contest fête sa 5ème édition ce week-end. Une compétition de BMX qui regroupe tous les niveaux. Rendez-vous samedi et dimanche au gymnase Robert Gossard à Condé-sur-Noireau, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, l'AFK, l'Assocation Francevillaise de Kite organise la fête du kitesurf à Merville-Franceville. Au programme : compétition freestyle tous niveaux, tests matos, initiations et animations. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement «Fête du Kite».