Lenny Kravitz est de retour !

"Black and White America" sera le 9ème album studio de Lenny Kravitz qui pour l'occasion change de maison de disque et se retrouve chez Atlantic Records, le label de Ray Charles, Roberta Flack, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Yes, AC/DC, Foreigner, Dire Straits ou encore les Rolling Stones.

Récompensé par 4 Grammy Awards, 35 millions d'albums vendus, Lenny Kravitz est au top pour offrir un superbe album et une nouvelle tournée modiale !

Black and White America est le fruit de son travail après trois années d’absence. C’est un album rock, riche, teinté de funk, de riffs de guitares, de mélodies irréfutables, d’hymnes lyriques indéniables qui sont sa marque de fabrique depuis plus de 20 ans. En plus de la sortie de son nouvel album, Kravitz débutera une tournée mondiale en juin.

« J’ai vraiment hâte que tout le monde écoute les titres de Black and White America. Je pense que cet album est, musicalement et lyriquement, le plus diversifié de ma carrière » déclare Kravitz.

L’album contient des titres remarquables comme ”Stand, You’re Gonna Run Again,” grâce aux rythmes et aux beats mélodiques. L’âme riche et inspirée dans “Push” et “Super Love” marque un retour au funk des années 70 mélangé à des sons plus modernes, rythmés, électrisants que l’on retrouve dans “Booty Pop“. “Dream” est une ballade au piano qui déclenche l’émotion ; enfin la chanson Black and White America embarque l’auditeur dans un voyage ou il s’inspire du mariage mixte de ses parents.



En octobre, Lenny Kravitz a annoncé un partenariat pour cette saison avec Turner Broadcasting et la NBA (National Basketball Association) aux Etats-Unis. D’une part, Lenny Kravitz a joué “Come On Get It,” dans une vidéo de basket. Ce titre sera disponible en téléchargement le 20 Fevrier puis sur son nouvel album cet été. Une version longue de la vidéo est actuellement disponible sur http://www.nba.com/ et sur http://www.lennykravitz.com/. D’autre part, Lenny sera la vedette des 60ème NBA All-Star Game présentés par American Express avec Rihanna le 20 février 2011.