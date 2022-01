"Everything", le nouveau single de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz dévoile ce single à quelques jours de sa venue en France pour quelques concerts dont l'un au Palais Omnisports de Paris-Bercy le 26 juin.

"Black and White America" est sorti en août 2011. C'est au tour du titre "Everything" de faire ses preuves. Aujourd'hui, Lenny Kravitz est à Toulon avant de passer par Montbéliard demain, puis Nancy le 22 et dans la capitale le 26. C'est au Palais Omnisports de Paris-Bercy que Lenny Kravitz jouera pour la deuxième fois en quelques mois. Il était déjà monté sur cette même scène en novembre dernier. La tournée se poursuivra jusqu'en juillet avec une prestation au festival Musilac d'Aix-Les-Bains.