On y voit clairement que ce jeu est une pure arnaque, le présentateur et son équipe étant de mèche pour troquer les beaux cadeaux contre des gadgets sans valeur sans que les candidats s'en aperçoivent.



Un clip rétro et plein d'humour de sept minutes, qui aidera à faire patienter les fans jusqu'à la sortie de Black and White America prévue le 29 Aout.