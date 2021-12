Deux nouveaux extraits de l'album Black and White America signés Lenny Kravitz!

Aujourd'hui, le rockeur dévoile le titre "Sunflower", en duo avec les rappeurs Jay-Z et Drake!

Black And White America", le nouveau Lenny Kravitz dont la sortie (imminente) est prévue pour le 29 août prochain s'annonce comme un album plein de surprises. Après avoir publié deux singles, "Rock Star City Life" et "Stand", le rockeur assagi vient de dévoiler un troisième titre, en featuring avec Drake, intitulé "Sunflower".

Dès les premières notes, on remarque que "Sunflower" se rapproche plus d'un univers psychédélique et soul que rock