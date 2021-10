"Diamonds" le nouveau hit de Rihanna, un petit bijoux

Diamonds est le premier single extrait de son septième album chez Def Jam Recordings, dont les détails de la sortie seront annoncés dans les semaines à venir.

Ce single a été produit par le célèbre norvégien Stargate, à qui elle doit aussi les hits Unfaithful, Don't stop the music, Take a bow, Rude boy, Only girl (in the world), What's my name feat Drake et Talk that talk feat Jay Z.

La sortie du single Diamonds de Rihanna n'est pas passée inaperçue sur Twitter, avec les sujets RiRi et Shine Bright Like A Diamond. Les microblogueurs commentent cette sortie, mais aussi le visuel provocant de la pochette, montrant des doigts de femme tatoués roulant un joint de diamants.

Écouter un extrait de Diamonds sur www.tendanceouest.com