Rock in Rio le plus grand festival rock du Brésil

Pour la première fois en dix ans, Rock in Rio sera de retour dans la ville qui l'a vu naître pour réunir plus de 200 artistes internationaux et brésiliens, dont Katy Perry, Jay-Z, Metallica, Coldplay, Rihanna, Elton John, les Red Hot Chili Peppers, Motorhead, Slipknot, Lenny Kravitz, Shakira, Mana, Evanescence et Guns N' Roses. Lancé en janvier 1985 pour une première édition qui a duré dix jours, c'est le plus grand festival de rock au monde, capable de rassembler 1,4 million de spectateurs.

