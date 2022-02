Montréal (AFP). L'astronaute Hadfield va sortir un album enregistré dans l'espace

L'astronaute-mélomane Chris Hadfield, rendu célèbre par son interprétation dans l'espace de la chanson "Space oddity" de David Bowie, a annoncé mardi la sortie à l'automne d'un album, le premier enregistré en orbite. "Content d'annoncer que nous allons lancer à l'automne 2015 un album de musique composée et enregistrée dans l'espace", a écrit le Canadien de 55 ans sur sa page Facebook. Sa maison de disque, Warner Music, a précisé dans un communiqué que "la voix et la guitare ont été enregistrées dans l'espace, une première dans l'histoire". D'autres instruments et les arrangements ont été réalisés sur Terre. Pour réussir cette prouesse, M. Hadfield disposait d'une guitare acoustique et d'un ordinateur portable lors de son séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS), de décembre 2012 à mai 2013. A la veille de son retour sur Terre, l'astronaute avait mis en ligne sur internet une interprétation du succès de David Bowie filmée dans l'ISS. On y voyait le pilote moustachu se déplacer en apesanteur, saisir sa guitare tournant sur elle-même, et chanter en observant l'espace à travers les hublots de l'ISS. Premier Canadien à commander la Station spatiale internationale, il avait mis un terme à sa carrière d'astronaute à l'issue de cette dernière mission.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire