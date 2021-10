Montréal (AFP). Meat Loaf hospitalisé après un malaise sur scène au Canada

Sur cette vidéo, le rockeur de 68 ans lâche son micro et s'effondre alors qu'il était en train de chanter "I'd Do Anything for Love", le tube avec lequel il avait relancé sa carrière en 1993.

Les membres de son groupe lui ont immédiatement porté secours.

"Nous ne savions pas au départ si cela faisait partie du spectacle ou si c'était vrai", a raconté Lindsay Sundmark, un spécialiste des concerts interrogé par le Edmonton Journal.

Selon le journal, le chanteur a été transporté d'urgence à l'hôpital.

En 2015, le musicien avait repris les concerts après deux années de pause, mettant fin à des rumeurs sur sa retraite musicale.

Meat Loaf, dont le nom de scène signifie "pain de viande" en référence à sa forte carrure, avait auparavant accumulé les ennuis de santé: il avait annulé une tournée européenne en 2009 pour un problème aux cordes vocales. Il s'était évanoui sur scène, une fois à Londres en 2003 et une autre fois en 2011 à Pittsburgh.

Meat Loaf, né Marvin Lee Aday, avait annoncé en avril un nouvel album, "Braver Than We Are", et une tournée nord-américaine d'un mois à partir du 28 mai.

La sortie mondiale de son nouvel opus, le premier depuis 2011, est prévue le 9 septembre, sauf pour l'Amérique du Nord où il sortira une semaine plus tard.

Consacré dans les années 1970 pour ses qualités vocales et scéniques, Meat Loaf a connu un succès planétaire en 1977 avec son album "Bat out of Hell". Le chanteur s'est également fait connaître au cinéma pour notamment ses rôles dans la comédie musicale "The Rocky Horror Picture Show" (1975) ou le film de "Fight Club" de David Fincher.