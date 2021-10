Montréal (AFP). Imprésario et époux de Céline Dion, René Angélil est mort

"C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que René Angélil est décédé", selon le message que Céline Dion a fait publier sur son site officiel. "La famille souhaite vivre le deuil en toute intimité". L'avis de décès également posté sur le compte Twitter officiel de la chanteuse québécoise a déclenché une avalanche de réactions, de personnalités artistiques ou politiques comme de millions d'anonymes. Né en janvier 1942 à Montréal dans une famille libano-syrienne, René Angélil avait commencé comme chanteur du groupe québécois Les Baronets, en pleine vague yéyé de la première moitié des années 60. Faute de percer sur la scène, il s'est rapidement tourné vers le métier d'agent et c'est un peu par hasard qu'il a découvert Céline Dion, alors pré-adolescente de 12 ans. C'est la mère de la jeune fille qui fait entendre la voix de celle qui allait devenir une star planétaire. "Un miracle s'est produit", devait avouer René Angélil un peu plus tard. "Quand j'ai entendu cette voix-là, je n'avais jamais rien entendu de tel. Pour moi c'est la plus belle voix du monde". Fort de quelques succès, localisés au Québec puis élargis à l'Europe francophone au début des années 80, Céline Dion décroche pour la Suisse en 1988 le concours de l'Eurovision. - Joueur de poker invétéré - C'est à partir de cette étape que René Angélil, homme d'affaires avisé et joueur de poker invétéré, pousse la star naissante à prendre activement des cours d'anglais dans le but de mener une carrière aux Etats-Unis et dans le monde entier. Sacrée en 1996 "meilleure artiste francophone", Céline Dion, sous la houlette avisée de René Angélil, a monnayé avantageusement ses talents par des contrats à répétition à Las Vegas. L'interprète de "My heart will go on", bande originale du film culte "Titanic", se produit régulièrement au Caesar's Palace de Las Vegas depuis 2003. Son contrat en or prévoit un cachet de 500.000 dollars pour chacun de ses concerts. A l'été 2014, Céline Dion suspend la série de spectacles à Las Vegas pour rester auprès de son mari dont le cancer à la gorge s'est réveillé. Mais c'est sur la demande insistante de René Angélil, qui a depuis cédé le destin de la carrière de Céline à son ami d'enfance, Aldo Giampaolo, que Céline va reprendre ses concerts en août dernier. En coulisses, René Angélil et Céline Dion c'est aussi une histoire d'amour. Contre l'avis de sa mère avec qui elle restera brouillée de nombreuses années, Céline Dion tombe, à peine majeure, dans les bras de son mentor. De 26 ans son aîné, René Angélil a épousé en décembre 1994 sa muse dans la grande basilique de Montréal au cours d'une cérémonie largement médiatisée et avec des centaines d'invités. Déjà père de trois enfants de deux unions précédentes, René Angélil et Céline Dion ont eu trois garçons. Les hommages étaient nombreux après l'annonce du décès. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait part de ses "sympathies les plus sincères à la famille et aux proches de René Angélil, particulièrement à son épouse Céline Dion et ses enfants". "Un géant du monde artistique nous quitte", a posté sur Twitter Mélanie Jolie, ministre canadienne du patrimoine. Enfant de Montréal, la ville a immédiatement rendu hommage à ce "monument du monde du spectacle", comme l'a déclaré son maire Denis Coderre, en mettant en berne les drapeaux sur les bâtiments officiels.

